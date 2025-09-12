Евросоюз продлил санкции против РФ

Евросоюз официально продлил санкции в отношении РФ на полгода. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.

«Совет принял решение продлить ограничительные меры, направленные против тех, кто несет ответственность за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, еще на шесть месяцев, до 15 марта 2026 года», — говорится в пресс-релизе.

Санкции будут продолжать применяться к более чем 2500 физическим и юридическим лицам. При этом из списка подпадающих под них лиц были исключены два человека.

«Европейский союз по-прежнему готов усилить давление на Россию, в том числе путем принятия дальнейших санкций», — подчеркнули в Брюсселе.

До этого МИД Франции сообщил, что ЕС представит новый пакет антироссийских санкций 15 сентября. Отмечается, что список санкций составлялся в координации с Белым домом.

Ранее суд ЕС отклонил иск Януковича на снятие санкций против него.