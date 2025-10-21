Экс-посол США заявил, что администрация Трампа не будет давить на Россию

Экс-посол США Пайфер: администрация Трампа не будет поддерживать давление на РФ

Бывший посол США на Украине Стивен Пайфер в эфире Radio NV усомнился, что Белый дом окажет значительную поддержку Киеву, особенно в плане давления на Россию.

«Если бы он [Дональд Трамп] относился к этому [заключению соглашения] серьезно. Трамп искал бы способы оказать дополнительное давление на Россию. Он давил бы на Москву, чтобы изменить расчеты Путина, чтобы Путин понял, что дальнейшие попытки победить на поле боя потерпят неудачу и будут означать лишь большие политические, экономические и военные расходы для России», — сказал Пайфер.

Он также назвал предстоящую встречу Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште «победой Москвы».

До этого газета The Wall Street Journal писала, что Дональд Трамп заявил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому в ходе встречи в Белом доме, что Украине не стоит ожидать передачи ракет Tomahawk в ближайшее время. Отмечается, что, по словам Трампа, его главным приоритетом является прекращение конфликта. В рамках встречи глава государства дал понять Зеленскому, что он «не привязан к какому-либо конкретному территориальному результату».

Ранее Зеленский объяснил, почему не удается быстро закончить конфликт с Россией.