Путин встретился с главой Росприроднадзора

Президент России Владимир Путин провел встречу с главой Росприроднадзора Светланой Радионовой. Об этом сообщает официальный сайт Кремля.

Радионова рассказала президенту помимо прочего о реализации проектов в области экологии и международного сотрудничества.

Она напомнила, что пять лет назад Путин определил основные «вехи, изменившие взгляд на экологию».

«В послании 2021 года вы сказали, что, получив прибыль за счет природы, ты должен за собой убрать, а Росприроднадзор должен проконтролировать. Вы сказали, что в принципе загрязнитель платит для всех одинаково, и мы должны взыскивать с нерадивых. И вы определили так, что экологические платежи должны быть окрашены», — поделилась Радионова.

3 октября корреспондент РЕН ТВ Илья Аникеев сообщал, что очистные сооружения на Байкале и Волге, строительство которых велось пять лет в рамках национального проекта и которые уже должны были быть введены в эксплуатацию, готовы лишь частично, а часть объектов построена с нарушениями и не функционирует.

На экологическую катастрофу указывает наличие рыбных заморов и ядовито-зеленых волн. На два федеральных проекта — оздоровление Волги и сохранение Байкала — потрачено 161 млрд рублей. По данным РЕН ТВ, из 145 построенных объектов только 33 достигают нормативов очистки стоков, на 97 идут пуско-наладочные работы, и их эффективность пока не подтверждена Росприроднадзором.

Ранее сообщалось о работах по берегоукреплению Волги и защите от наводнений в Рыбинске Ярославской области.