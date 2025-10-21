На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Политолог объяснил, кто охотится на Трампа и Вэнса

Политолог Блохин: Трамп и Вэнс в опасности из-за поляризации общества в США
Michael Conroy/AP

Политолог-американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в интервью Tsargrad.tv прокомментировал инцидент с артиллерийским снарядом, зацепившим машину и мотоцикл патрульных, охранявших вице-президента США Джей Ди Вэнса.

Эксперт обратил внимание, что подобные случаи перестают быть редкостью. По его мнению, все дело в поляризации американского общества.

«Более того, имеет место ненависть со стороны значительной части американского истеблишмента к команде Трампа, плюс многие рассматривают Вэнса в будущем как президента США», — сказал Блохин.

Он добавил, что нынешний лидер США Дональд Трамп формирует основу для победы Вэнса на следующих президентстких выборах. И многие уже рассматривают его как серьезную фигуру.

Инцидент произошел 20 октября в Калифорнии. Выпущенный военными снаряд зацепил машину и мотоцикл патрульных, охранявших вице-президента США на праздновании 250-летия морской пехоты. Губернатор штата Гэвин Ньюсом незадолго до этого потребовал закрыть дорогу, где стоял кортеж, хотя военные утверждали, что это место безопасно. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Вэнс заявил, что Россия и Украина пока не готовы заключить мир.

