Лавров оценил угрозы Польши по поводу самолета Путина

Лавров заявил, что в Польше теперь готовы совершать теракты
Сергей Гунеев/РИА Новости

Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров со своим эфиопским коллегой Гедионом Тимотевосом заявил, что поляки готовы совершать террористические акты. Об этом пишет ТАСС.

«Я тут слышал, что господин [министр иностранных дел Польши Радослав ] Сикорский угрожал, что безопасность самолета президента [России Владимира] Путина в случае его направления в Будапешт на предлагаемый вероятный саммит с [президентом США Дональдом]Трампом, безопасность Путина в воздушном пространстве Польши обеспечена не будет», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

До этого Сикорский заявил в интервью радиостанции Radio Rodzina, что самолет президента России Владимира Путина могут принудительно посадить, если он окажется в польском воздушном пространстве. Сикорский напомнил, что Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского лидера и у Варшавы есть в связи с этим обязательства.

Ордер МУС обязывает государства-члены, подписавшие Римский статут, арестовать Путина, если он ступит на их территорию. Сикорский отметил, что Москва знает об этом. В связи с этим, по его словам, если саммит Россия — США состоится, «самолет будет следовать другим маршрутом».

Ранее СМИ раскрыли, каким маршрутом полетит самолет Путина в Венгрию.

