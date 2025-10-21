На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, когда Вэнс прилетит в Израиль

NYT: Вэнс 21 октября посетит Израиль, чтобы сохранить сделку с ХАМАС
Ken Cedeno/Reuters

Вице-президент США Джей Ди Вэнс, как ожидается, посетит Израиль 21 октября. Основная цель визита политика в страну — спасение «с трудом достигнутого и хрупкого» соглашения с палестинским движением ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа, сообщает американская газета The New York Times.

По информации издания, Вэнс пробудет в стране до четверга, 23 октября, и присоединится к спецпосланнику президента США по миротворческим миссиям Стиву Уиткоффу и зятю американского лидера Джареду Кушнеру, которые уже находятся в Израиле.

Как пишет NYT, администрации Дональда Трампа крайне важно сохранить соглашение о прекращении огня, чтобы реализовать свой план послевоенного устройства Газы. Концепция состоит из 20 пунктов и предусматривает, например, введение в анклаве временного внешнего управления, размещение международных сил и разоружение ХАМАС.

19 октября Израиль нанес удары по военным объектам ХАМАС, нарушив объявленное перемирие. В ЦАХАЛ полагают, что противник начал первым, ударив по израильским военным. ХАМАС все отрицает. По их мнению, Израиль первым нарушил перемирие, а они лишь ответили на провокацию. По данным израильских СМИ, Израиль заранее уведомил США о планируемых действиях. Вашингтон призвал «ответить пропорционально, но проявить сдержанность». The Times of Israel пишет, что удары пришлись на Рафаху — югу сектора Газа.

Ранее Катар обвинил Израиль в нарушении режима прекращения огня.

