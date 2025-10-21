На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Залужный заявил, что Запад будет помогать Киеву без сроков и гарантий

Залужный: помощь Запада Киеву будет проходить без сроков и гарантий
true
true
true
close
Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Обещания стран Запада по поддержке Киева будут выполняться без указания конкретных сроков и гарантий оказания помощи. Такое мнение высказал посол Украины в Великобритании Валерий Залужный, пишет «Украинская правда».

«Несмотря на амбициозные цели, заявленные по поддержке Украины, вероятно, все это будет выполняться без сроков и механизмов обязательного выполнения, без соответствующих гарантий», — отмечает он.

Как отметил Залужный, несмотря на многочисленные заявления представителей стран Запада о готовности поддерживать Украину, на практике это может происходить постепенно и без конкретных обязательств.

Незадолго до этого Залужный вслед за своим пресс-секретарем опроверг информацию о своей подготовке к выборам президента Украины.

Причиной этих заявлений стала публикация французского портала Intelligence Online, который со ссылкой на источники сообщал, что нескольким высокопоставленным украинским военным было предложено войти в команду Залужного для возможного выдвижения его кандидатуры на пост президента Украины.

Ранее Залужный заявил, что Украине пора плотно заняться космической отраслью.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами