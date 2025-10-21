Залужный заявил, что Запад будет помогать Киеву без сроков и гарантий

Залужный: помощь Запада Киеву будет проходить без сроков и гарантий

Обещания стран Запада по поддержке Киева будут выполняться без указания конкретных сроков и гарантий оказания помощи. Такое мнение высказал посол Украины в Великобритании Валерий Залужный, пишет «Украинская правда».

«Несмотря на амбициозные цели, заявленные по поддержке Украины, вероятно, все это будет выполняться без сроков и механизмов обязательного выполнения, без соответствующих гарантий», — отмечает он.

Как отметил Залужный, несмотря на многочисленные заявления представителей стран Запада о готовности поддерживать Украину, на практике это может происходить постепенно и без конкретных обязательств.

Незадолго до этого Залужный вслед за своим пресс-секретарем опроверг информацию о своей подготовке к выборам президента Украины.

Причиной этих заявлений стала публикация французского портала Intelligence Online, который со ссылкой на источники сообщал, что нескольким высокопоставленным украинским военным было предложено войти в команду Залужного для возможного выдвижения его кандидатуры на пост президента Украины.

Ранее Залужный заявил, что Украине пора плотно заняться космической отраслью.