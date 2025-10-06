На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Залужный заявил, что Украине пора плотно заняться космической отраслью

Украина отстает в развитии ракетно-космической отрасли и нуждается в создании полноценной инфраструктуры в этой области. Об этом заявил экс-главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный в интервью изданию «Милитарный».

О глобальной уязвимости страны в данной сфере свидетельствуют сбои в работе Starlink, произошедший весной этого года.

«15 сентября 2025 года Starlink временно лег уже по всей линии фронта», — сказал он.

Украине невозможно добиться «нужного уровня безопасности» без решения данного вопроса, именно поэтому властям страны «пришло время посмотреть в космос».

В том же интервью он также заявил, что ВСУ не смогли использовать весь потенциал американских систем HIMARS из-за нехватки разведданных Запада.

В середине сентября текущего года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США в рамках первых партий военных поставок, обеспеченных за счет государств НАТО, предоставили Украине ракеты для систем ПВО Patriot и HIMARS.

Ранее Залужный рассказал об ужасах, которые ждут украинцев на передовой.

