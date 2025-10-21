На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Новая премьер-министр Японии снимает стресс, играя на барабанах хэви-метал

CNN: первая женщина-премьер Японии Такаити оказалась фанатом хэви-метала
Из личного архива Санаэ Такаити

Политик Санаэ Такаити, ставшая первой женщиной на посту премьер-министра Японии, увлекается тяжелой музыкой и игрой на барабанах. Об этом сообщает CNN.

С тех пор, как Такаити начала играть на барабанах в студенческой группе, 64-летняя политик остается поклонницей таких групп, как Black Sabbath и Iron Maiden. Она играла так усердно, что носила с собой четыре пары палочек на случай, если они сломаются, пишут журналисты. Как сообщается, дома у нового премьера Японии есть электробарабанная установка, и она наигрывает песни, когда испытывает стресс, обычно из-за мужа.

«Я играю после того, как он ложится спать», — пошутила в одном из своих интервью.

21 октября нижняя палата парламента страны утвердила на пост премьер-министра кандидатуру Санаэ Такаити, которая 4 октября была избрана новым лидером ЛДП. Ее политическая риторика направлена на укрепление национальной обороны Японии, восстановление «традиционных японских ценностей» и внедрение строгой миграционной политики. При этом она сознательно избегает феминистской риторики и прямо заявляет о своем несогласии с движениями за гендерное равенство. Премьер не раз признавалась, что хотела бы стать «железной леди» Японии по аналогии с Маргарет Тэтчер, которая является ее ролевой моделью.

Ранее стало известно, кому невыгоден приход к власти Такаити в Японии.

