СМИ: Россия после встречи Путина и Трампа хочет завершить конфликт на Украине победой

NZZ: Россия саммитом в Венгрии хочет закончить конфликт на Украине победой
Гавриил Григоров/РИА Новости

Россия рассчитывает на победу в конфликте на Украине после встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которая может пройти в Будапеште в ближайшие недели. Об этом сообщает газета Neue Zürcher Zeitung.

«Россия видит в новой встрече Путина и Трампа шанс закончить войну в свою пользу – или продолжить ее в ином ключе, как это было до сих пор», — говорится в сообщении издания.

По мнению журналистов, Путин принял решение позвонить своему американскому коллеге «в нужное время», поскольку надежды Киева на военную помощь оказались разрушены.

При этом, как утверждает NZZ, не приводя доказательств, «на реальные уступки Кремль не готов».

21 октября телеканал CNN передавал, что в Белом доме после телефонного разговора главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем Марко Рубио посчитали, что Россия якобы «недостаточно продвинулась» от своего «максималистского курса» по Украине.

Ранее в МИД России прокомментировали «перенос» встречи Лаврова и Рубио.

