Захарова прокомментировала слухи о том, что встречу Лаврова и Рубио отложили

Захарова сочла инфобалаганом данные о том, что встречу Рубио и Лаврова отложили

Сообщения в СМИ о том, что встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова с американским госсекретарем Марко Рубио была отложена, являются «инфобалаганом». Так официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии РБК оценила соответствующее сообщение телеканала CNN.

«Эту ситуацию можно описать только одной фразой «Утечка CNN опровергла слух Reuters». Могу дать совет: не участвуйте в этом инфобалагане», — подчеркнула она.

21 октября замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял, что дата встречи Лаврова и Рубио еще не была согласована.

«Нельзя отложить то, о чем не было договоренности. То, что писали вчера некоторые западные источники, мы не подтверждали. У нас не было и близко понимания по срокам и месту такого контакта», — сказал Рябков, отметив, что идея этой встречи существует.

Как сообщал телеканал CNN, после телефонного разговора Рубио и Лаврова официальные лица США посчитали, что российская позиция недостаточно продвинулась дальше своего максималистского курса в украинском вопросе. На фоне этого их встреча якобы «была отложена на неопределенный срок». При этом, по данным CNN, Рубио и Лавров могут провести еще один телефонный разговор на этой неделе.

Ранее в Кремле рассказали о работе МИД и Госдепа перед встречей президентов.