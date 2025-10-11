На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США заявили, что Байден начал новый курс лечения от рака

Байден начал проходить лучевую терапию в рамках нового этапа борьбы с раком
Kevin Lamarque/File Photo/Reuters

Бывший президент США Джо Байден приступил к новому этапу лечения рака простаты. Об этом телеканалу NBC News сообщил пресс-секретарь экс-главы государства.

«В рамках плана лечения рака предстательной железы президент Байден в настоящее время проходит лучевую терапию и гормональное лечение», — сказал представитель бывшего главы Белого дома.

По информации источника телеканала, курс лучевой терапии продлится пять недель. В настоящее время бывший президент принимает гормональные препараты, следует из материала.

Рак предстательной железы диагностировали у Байдена в мае. Болезнь имеет агрессивную форму, она распространилась на кости. Диагноз был поставлен после того, как врачи осмотрели бывшего президента из-за проблем с мочеиспусканием и обнаружили «небольшой узел» на простате, который требовал обследования.

Ранее эксперт рассказала, сможет ли Байден победить агрессивную форму рака.

