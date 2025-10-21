Азаров ждет позитивного результата от саммита России и США

Азаров: есть надежда на позитивный результат саммита России и США в Будапеште

Существуют основания для оптимизма в отношении саммита между Россией и Соединенными Штатами, который пройдет в Будапеште. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью ТАСС.

По словам Азарова, недавняя встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Вашингтоне указывает на то, что американский лидер заинтересован в дальнейшем развитии мирного процесса.

«Можно предположить, что какой-то позитивный результат все-таки будет достигнут», – заявил Азаров.

Экс-премьер также выразил надежду, что удастся воссоздать атмосферу российско-американского саммита, состоявшегося на Аляске в августе.

16 октября состоялся восьмой по счету телефонный разговор между лидерами России и США, Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Итогом этой беседы стала договоренность о проведении их очной встречи. Предварительно, саммит может пройти в Будапеште в ближайшие две недели. Для организации предстоящего визита в Венгрии уже сформирован специальный комитет.

