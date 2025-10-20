На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ узнали о намерении Италии закупать оружие для Украины

Bloomberg: Италия хочет участвовать в закупке оружия для Украины
close
Tony Gentile/Reuters

Италия выразила намерение присоединиться к программе приобретения вооружения из США, предназначенного для нужд Украины. Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно данным издания, министр обороны Италии Гвидо Крозетто озвучил это предложение в ходе встречи министров обороны стран-членов НАТО, которая состоялась на прошлой неделе.

По сведениям Bloomberg, изначально Италия не проявляла заинтересованности в участии в данной программе закупок, однако позднее пересмотрела свою позицию. Частично такое решение было принято из-за опасений оказаться в тени, если другие союзники по НАТО возьмут на себя ведущую роль в реализации программы.

Агентство также отмечает, что Италия активно участвовала в формировании как минимум десяти пакетов помощи для Киева. В частности, Рим предоставлял Украине системы противовоздушной обороны, такие как SAMP/T.

В августе Денис Шмыгаль, возглавляющий минобороны Украины, сообщил о запуске Соединенными Штатами и НАТО нового механизма поддержки Украины, получившего название PURL. Этот механизм направлен на оперативное снабжение украинской армии вооружением посредством добровольных взносов государств-членов альянса.

Ранее Зеленский высказался о странах, не присоединившихся к программе помощи Украине.

