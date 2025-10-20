На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В МИД РФ оценили заявления Каллас о предстоящей встрече Путина и Трампа

Захарова назвала неумными заявления Каллас о переговорах Путина и Трампа
Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Высказывания верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас о предстоящих переговорах президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа являются очередными «неумными» словами. Об этом «Известиям» заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Комментируя слова Каллас, дипломат назвала их «какими-то обрывочными мыслями».

«Я поняла, что читаю много ее сентенций, а умного в них ничего не нахожу», — сказала Захарова.

По ее мнению, Каллас никогда «не была выдающимся дипломатом». Официальный представитель МИД РФ задалась вопросом, мог ли кто-то поручить действующей главе евродипломатии высказываться подобным образом.

16 октября Путин и Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого договорились об очной встрече в Будапеште. Впоследствии Каллас выразила недовольство в связи с предстоящей поездкой российского лидера в Венгрию, которая является страной — членом ЕС. Как отметила дипломат, ей будет «неприятно видеть» визит президента РФ в европейскую страну.

Ранее в Венгрии назвали смехотворным отношение ЕС к предстоящему саммиту РФ — США.

