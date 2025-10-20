Глава МИД Венгрии анонсировал визит в США

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто скоро отправится в Вашингтон с рабочей поездкой. Его слова приводит ТАСС.

«Завтра мне придется вести репортаж из Вашингтона. Когда совещание здесь закончится, мы сядем в самолет и отправимся в Соединенные Штаты», — поделился Сийярто после заседания Совета ЕС в Люксембурге.

По словам главы МИД, на встрече министров иностранных дел объединения затрагивалась предстоящая в Будапеште встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

16 октября российский и американский лидеры провели телефонный разговор, после завершения которого глава Белого дома анонсировал возможность своей встречи с президентом РФ в Будапеште. Трамп выразил уверенность, что положительное разрешение конфликта на Ближнем Востоке окажет благоприятное влияние на ход переговоров по урегулированию украинского кризиса.

