Польша и Великобритания завершают работу над договором безопасности

Times: Британия и Польша заключат договор, предусматривающий сдерживание России
true
true
true
close
Maxim Shemetov/Reuters

Великобритания и Польша завершают работу над договором, предусматривающим сдерживание России. Об этом пишет газета Times со ссылкой на министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского.

«Польша и Британия завершают работу над двусторонним договором в сфере безопасности», — пишут авторы публикации.

Отмечается, что документ будет содержать дальнейшие меры «по сдерживанию России», а также действия против контрабанды людей и нелегальной миграции.

15 октября глава Минобороны РФ Андрей Белоусов в ходе заседания совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии заявлял, что Североатлантический альянс поддерживает значительное военное присутствие на восточном фланге.

Белоусов уточнил, что общая численность сил, задействованных странами альянса на прошедших на восточном фланге учениях, составила около 60 тыс. военных.

28 сентября генсек НАТО Марк Рютте во время выступления в американской военной академии в Вест-Пойнте высказал мнение о том, как завершится конфликт на Украине. Глава альянса заверил, что члены блока продолжат поддерживать Украину, чтобы у нее было все необходимое для защиты и «для сдерживания любой будущей агрессии России».

Ранее Лавров заявил, что «ребята» из НАТО «очень активно хорохорятся».

