Белоусов сообщил, что НАТО поддерживает военное присутствие на восточном фланге

Североатлантический альянс поддерживает значительное военное присутствие на восточном фланге. Об этом рассказал глава Минобороны РФ Андрей Белоусов в ходе заседания совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии, передает ТАСС.

«Альянс поддерживает значительное передовое военное присутствие на восточном фланге блока. Активизировал учебно-боевую и разведывательную деятельность у границ наших стран», — сообщил министр.

По его словам, сотрудничество Москвы и Минска в сфере обороны — один из факторов поддержания региональной стабильности на фоне откровенно враждебной деятельности НАТО.

Белоусов уточнил, что общая численность сил, задействованных странами альянса на прошедших на восточном фланге учениях, составила около 60 тыс. военных.

13 октября генсек НАТО Марк Рютте сообщил, что военный блок приступил к ежегодным учениям Steadfast Noon по отработке ядерного сдерживания, но настоящее ядерное оружие в них не задействовано. Всего в маневрах принимают участие 71 самолет и две тысячи военнослужащих из 14 стран альянса. Основной базой станет авиабаза Волкель в Нидерландах с вспомогательными элементами на базах в Великобритании и Бельгии.

Ранее Лавров заявил, что «ребята» из НАТО «очень активно хорохорятся».