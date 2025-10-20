На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В словах Зеленского заметили намек на отказ от борьбы за границы 1991 года

Военкор Коц: Зеленский фактически признал, что Украина не может контратаковать
Alina Smutko/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский в ходе выступления перед журналистами фактически признал, что его страна не способна атаковать и добиться выхода на границы 1991 года. Об этом в своем Telegram-канале сообщил военный корреспондент Александр Коц.

Журналист обратил внимание, что глава соседнего государства перестал говорить о возвращении утраченных территорий, так как сам наблюдает продвижение Вооруженных сил РФ на фронте. По его словам, Киев нуждается в «передышке», во время которой он мог бы восстановить силы и перегруппировать войска. При этом недавно Зеленский пожаловался, что некоторые из западных стран не хотят выделять необходимые Украине средства на оборону. подчеркнул Коц.

Также корреспондент раскритиковал заявление Зеленского о том, что руководство РФ якобы влияет на США посредством российских ресурсов. Как он отметил, Украина «распродала себя» после того, как заключила с США сделку по добыче полезных ископаемых.

20 октября украинский лидер встретился с журналистами и рассказал им подробности о недавних переговорах с президентом США Дональдом Трампом. В частности, глава государства заявил, что представители Вашингтона требовали от Киева отказаться от Донбасса. Кроме того, они выразили беспокойство из-за того, что при введении режима прекращения огня Украина может воспользоваться паузой для подготовки к наступлению на РФ.

Ранее Зеленский заявил о приближении мира на Украине.

