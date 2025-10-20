На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Украине заявили, что вопрос членства в ЕС не может быть «заложником одной страны»

Сибига: вопрос членства Украины в ЕС не может быть заложником одной страны
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что вопрос членства республики в Евросоюзе не может быть заложником одной страны, имея в виду Венгрию. Его слова с выступления перед главами МИД стран ЕС приводит «Европейская правда».

Сибига указал европейским министрам на необходимость разблокировать переговоры о вступлении Украины в ЕС. По его словам, членство в Евросоюзе – элемент гарантий безопасности и стратегический выбор Киева.

«Этот процесс не может быть заложником одной страны. Разблокировать интеграцию в ЕС можно по любой процедуре, которая позволит нам двигаться вперед», — заявил Сибига.

До этого газета Politico со ссылкой на источники писала, что Европейский союз обсуждает изменение правил по вступлению новых стран, чтобы ускорить прием Украины.

Механизм предусматривает, что новые страны смогут присоединиться к Евросоюзу без права голоса, что «может сделать таких лидеров, как Виктор Орбан в Венгрии, более сговорчивыми к вступлению Украины в этот блок».

Ранее Каллас заявила, что Украина «не может просто так сдаться».

