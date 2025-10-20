На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Появилось фото осколка снаряда, упавшего на машину кортежа Вэнса в Калифорнии

Полиция Калифорнии показала осколок снаряда, упавший на машину кортежа Вэнса
сhp.ca.gov

Полиция Калифорнии опубликовала фотографию, на которой запечатлен осколок снаряда, выпущенного по случаю 250-летия Корпуса морской пехоты на базе Кэмп-Пендлтон, который приземлился на автомобиль кортежа вице-президента США Джей Ди Вэнса. Снимок доступен на сайте местных правоохранителей.

На фотографии видно, что в результате падения осколка на патрульном автомобиле осталась небольшая вмятина и царапина.

Инцидент произошел 20 октября в Калифорнии. Выпущенный военными артиллерийский снаряд зацепил машину и мотоцикл патрульных, охранявших вице-президента страны на праздновании 250-летия морской пехоты. Губернатор штата Гэвин Ньюсом незадолго до этого потребовал закрыть дорогу, где стоял кортеж. Хотя военные утверждали, что это место безопасно. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США арестовали мужчину, угрожавшего Трампу и Вэнсу.

