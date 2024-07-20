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В США арестован мужчина, угрожавший Трампу и Вэнсу

Полиция арестовала американца, угрожавшего Трампу, Вэнсу и их семьям расправой

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Carlo Allegri/Reuters

Полиция арестовала в штате Флорида американца, угрожавшего экс-президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу, сенатору от Огайо Джею Ди Вэнсу и их семьям расправой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление местного полицейского управления.

«В пятницу, 19 июля, департамент полиции города Джунипер арестовал Майкла Вайсмана по обвинениям в письменных угрозах <...> после того, как расследование установило, что подозреваемый публиковал письменные угрозы в социальных сетях против бывшего президента Дональда Трампа, сенатора Джей-Ди Вэнса и их семей», — сообщили в полиции.

Помимо социальных сетей Вайсмана, на мужчину многократно обращали внимание полиции соседи.

Это уже второй житель Флориды, которого арестовывают по аналогичному обвинению — в прошлый раз был арестован местный житель, который оставил сообщения с угрозами за несколько дней до покушения.

До этого министра внутренней безопасности США Алехандро Майоркаса вызвали в конгресс для дачи показаний в расследовании о покушении на бывшего американского президента Дональда Трампа.

Ранее Трамп рассказал, куда повернул голову в момент выстрела.

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Покушение на Трампа
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