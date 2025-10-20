Посетивший Россию британский политик опасается возвращаться в Британию

Лидер Рабочей партии Великобритании (Workers Party of Britain, WPB) Джордж Гэллоуэй, посетивший в сентябре Россию, не собирается возвращаться в королевство, так как видит в этом угрозу для своей безопасности. Об этом он заявил РИА Новости.

«Пока что я не буду возвращаться в Британию. Мне там небезопасно. Если меня, бывшего с 1980-х членом парламента, могут встретить вооруженные полицейские, задержать по закону о терроризме, подвергнуть досмотру и скопировать мои данные, очевидно, работать в таких условиях я не в состоянии», — сказал он.

По словам политика, он планирует жить в других странах, пока эта угроза сохраняется.

В конце сентября Гэллоуэй заявил в подкасте на своем YouTube-канале, что после поездки в Россию его вместе с супругой задержали в аэропорту и допрашивали в течение девяти часов.

По его словам, сотрудники правоохранительных органов не указали конкретных причин для проверки. В частности, одной из тем допроса стал маникюр его супруги, выполненный в цветах палестинского флага. The Telegraph писала, что левого политика с супругой задержали на основании закона о борьбе с терроризмом. Вскоре их отпустили, не предъявив никаких обвинений. В Рабочей партии Великобритании сочли инцидент «политически мотивированным запугиванием».

Ранее в Молдавии после поездки в Москву задержали организатора «Бессмертного полка».