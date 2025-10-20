На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Посетивший Россию британский политик опасается возвращаться в Британию

Британский политик Гэллоуэй боится возвращаться в Британию после поездки в РФ
true
true
true
close
Ian Hinchliffe/Global Look Press

Лидер Рабочей партии Великобритании (Workers Party of Britain, WPB) Джордж Гэллоуэй, посетивший в сентябре Россию, не собирается возвращаться в королевство, так как видит в этом угрозу для своей безопасности. Об этом он заявил РИА Новости.

«Пока что я не буду возвращаться в Британию. Мне там небезопасно. Если меня, бывшего с 1980-х членом парламента, могут встретить вооруженные полицейские, задержать по закону о терроризме, подвергнуть досмотру и скопировать мои данные, очевидно, работать в таких условиях я не в состоянии», — сказал он.

По словам политика, он планирует жить в других странах, пока эта угроза сохраняется.

В конце сентября Гэллоуэй заявил в подкасте на своем YouTube-канале, что после поездки в Россию его вместе с супругой задержали в аэропорту и допрашивали в течение девяти часов.

По его словам, сотрудники правоохранительных органов не указали конкретных причин для проверки. В частности, одной из тем допроса стал маникюр его супруги, выполненный в цветах палестинского флага. The Telegraph писала, что левого политика с супругой задержали на основании закона о борьбе с терроризмом. Вскоре их отпустили, не предъявив никаких обвинений. В Рабочей партии Великобритании сочли инцидент «политически мотивированным запугиванием».

Ранее в Молдавии после поездки в Москву задержали организатора «Бессмертного полка».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами