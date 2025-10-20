Шольц оценил тон переговоров с Путиным

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Шольц: телефонные переговоры с Путиным проходили в доброжелательном тоне
Axel Schmidt/Reuters

Тон телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным был доброжелательным. Об этом заявил бывший канцлер Германии Олаф Шольц в подкасте Kaffee und Fluchen.

По его словам, после начала конфликта на Украине «очень подробно» и не один раз говорил с российским коллегой по телефону. Он рассказал, что последний их диалог состоялся в прошлом году, однако точного времени не уточнил.

Шольц отметил, что тон бесед всегда был доброжелательным. Бывший канцлер подчеркнул, что начало спецоперации на Украине не было для России «спонтанным решением».

В ходе интервью он выразил надежду, что президент США Дональд Трамп сможет внести свой вклад в урегулирование российско-украинского кризиса.

До этого Шольц утверждал, что между правой партией «Альтернатива для Германии» (АдГ) и Путиным существует «эмоциональная близость». Он добавил, что выступает «против вражды внутри общества».

Ранее стало известно, что Шольц в последний день на посту канцлера ФРГ позвонил Зеленскому.

