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Шольц заявил об «эмоциональной близости» между Путиным и правой партией АдГ

Шольц: пежду АдГ и Путиным существует эмоциональная близость
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Axel Schmidt/Reuters

Между правой партией «Альтернатива для Германии» (АдГ) и президентом России Владимиром Путиным существует «эмоциональная близость». С таким утверждением выступил бывший канцлер Германии Олаф Шольц, пишет Bild.

«Между АдГ и Путиным существует эмоциональная близость. Они ищут врагов, чтобы укрепить свою власть или захватить ее», — сказал он.
Шольц добавил, что выступает «против вражды внутри общества».

До этого американский историк Энн Эпплбаум в интервью газетам немецкой медиагруппы Funke заявила, что канцлер Германии Фридрих Мерц должен увеличивать инвестиции своей страны в оборону, а также передать Украине дальнобойные ракеты Taurus из-за якобы угроз со стороны России.

Ранее Мерц заявил, что конфликт на Украине не закончится скоро.

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