Вэнс заявил, что США хотят сами вооружиться Tomahawk

Вэнс: США хотят сами вооружиться Tomahawk, а потом думать об Украине

Администрация президента США Дональда Трампа пока не приняла решения о возможных поставках крылатых ракет Tomahawk Украине. Об этом заявил вице-президент Джей Ди Вэнс, пояснив, что Вашингтон в первую очередь должен обеспечить вооружением собственные войска, передает ТАСС.

«США пытаются в первую очередь обеспечить безопасность Америки. И, очевидно, это означает, что нам нужно иметь запас важнейших систем вооружений для наших собственных вооруженных сил», — сказал Вэнс.

Он подчеркнул, что именно этому уделяет первостепенное внимание президент США.

«Если он посчитает, что в интересах Америки продать дополнительное оружие Европе, он это сделает. Но он еще не принял такого решения относительно ракет Tomahawk», — добавил вице-президент.

Вэнс отметил, что окончательное решение по этому вопросу будет принимать лично Трамп.

19 октября Трамп заявил, что Соединенные Штаты не могут отдать все свои вооружения Украине. По его словам, украинская сторона интересовалась возможностью получения ракет Tomahawk. Трамп добавил, что он еще рассматривает этот вопрос.

Ранее Трамп заявил Зеленскому, что Путин может его уничтожить.