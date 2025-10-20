На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Вэнс заявил, что США хотят сами вооружиться Tomahawk

Вэнс: США хотят сами вооружиться Tomahawk, а потом думать об Украине
true
true
true
close
Daniel Cole/Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа пока не приняла решения о возможных поставках крылатых ракет Tomahawk Украине. Об этом заявил вице-президент Джей Ди Вэнс, пояснив, что Вашингтон в первую очередь должен обеспечить вооружением собственные войска, передает ТАСС.

«США пытаются в первую очередь обеспечить безопасность Америки. И, очевидно, это означает, что нам нужно иметь запас важнейших систем вооружений для наших собственных вооруженных сил», — сказал Вэнс.

Он подчеркнул, что именно этому уделяет первостепенное внимание президент США.

«Если он посчитает, что в интересах Америки продать дополнительное оружие Европе, он это сделает. Но он еще не принял такого решения относительно ракет Tomahawk», — добавил вице-президент.

Вэнс отметил, что окончательное решение по этому вопросу будет принимать лично Трамп.

19 октября Трамп заявил, что Соединенные Штаты не могут отдать все свои вооружения Украине. По его словам, украинская сторона интересовалась возможностью получения ракет Tomahawk. Трамп добавил, что он еще рассматривает этот вопрос.

Ранее Трамп заявил Зеленскому, что Путин может его уничтожить.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами