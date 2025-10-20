На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Проект тоннеля между Россией и Аляской вызвал ажиотаж в западных СМИ

Идея о тоннеле через Берингов пролив активно обсуждается в западных СМИ
Universal Peace Federation

Проект строительства тоннеля между Россией и Аляской стал темой активного обсуждения в международных СМИ после заявления Дональда Трампа о заинтересованности в этой идее. Информация о возможной реализации проекта получила широкое освещение в западных медиа, включая The Independent, Washington Post и The Mirror.

Как сообщил спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев, новость о проекте собрала около 2 млн просмотров в соцсетях. Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским назвал идею «интересной», в то время как украинский лидер отреагировал на нее негативно.

«Я предполагал, что ему не понравится. Я так и думал», — иронично прокомментировал реакцию Зеленского американский президент.

Проект предполагает создание тоннеля протяженностью 112 км через Берингов пролив стоимостью $8 млрд с привлечением компании Илона Маска Boring Company.

По оценкам экспертов, реализация проекта может занять около 8 лет. The Independent назвал инициативу амбициозной, в то время как The Washington Post отметил, что подобные предложения выдвигаются уже несколько десятилетий, но ранее не получали серьезного рассмотрения. Российские эксперты подчеркивают, что проект способен изменить логистические маршруты и укрепить экономическое сотрудничество между странами.

Ранее спецпредставитель Путина объявил конкурс на лучшее ИИ-видео о «тоннеле Путина — Трампа».

