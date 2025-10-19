Макрон прокомментировал ограбление Лувра

Макрон заверил, что похищенные в Лувре драгоценности будут найдены

Президент Франции Эмманюэль Макрон заверил, что украденные в воскресенье в Лувре драгоценности будут найдены, а грабители предстанут перед судом. Об этом лидер республики написал на своей странице в соцсети X.

По его словам, ограбление Лувра является покушением на историческое наследие, которым дорожат.

«Мы вернем произведения, и виновные будут привлечены к ответственности. Все делается для того, чтобы добиться этого, под руководством парижской прокуратуры делается все возможное», — написал Макрон.

Утром 19 октября Лувр подвергся нападению грабителей в масках. Они проникли в галерею Аполлона и украли девять ювелирных украшений. Уже удалось найти корону императрицы Евгении — жены Наполеона III, которая лежала сломанной на улице. Злоумышленники управились за несколько минут, организован их розыск.

По мнению экспертов, они могут быть как профессионалами, так и дилетантами. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Париже нашли предметы, которые могли использоваться при ограблении Лувра.