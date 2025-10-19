На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Париже нашли предметы, которые могли использоваться при ограблении Лувра

Le Parisien: полиция нашла вещи, которые использовались при ограблении Лувра
Joan Carpenter Maccracken/Reuters

Правоохранители обнаружили предметы, которые, предположительно, использовались преступниками при ограблении Лувра. Об этом сообщила газета Le Parisien со ссылкой на источник.

В числе найденных предметов — две шлифовальные машины, газовая горелка, канистра с бензином, перчатки, рация и одеяло. Кроме того, на месте обнаружили корону, однако издание не уточняет, о какой именно идет речь.

Неподалеку от музея также найден желтый жилет, который, предположительно, один из преступников использовал, выдавая себя за рабочего. По версии следствия, злоумышленники могли обронить его во время побега.

Ограбление Лувра произошло утром 19 октября. По предварительным данным расследования, преступники, полностью скрывая лица, проникли в здание на берегу Сены, где велись строительные работы. Они воспользовались грузовым лифтом, чтобы напрямую попасть в комнату, находившуюся в галерее «Аполлон».

Разбив окна, двое мужчин проникли в здание, а третий остался снаружи. Воры похитили девять предметов из коллекции драгоценностей Наполеона и императрицы: ожерелье, брошь, тиару и многое другое.

По данным источника газеты, знаменитый «Регент», самый крупный бриллиант коллекции, весом более 140 карат, не был украден.

Ранее в полиции Франции раскрыли подробности дела об ограблении Лувра.

