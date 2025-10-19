На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Избран новый президент Северного Кипра

На выборах президента Северного Кипра победил оппозиционер Туфан Эрхюрман
Anadolu/Contributor/Getty Images

На президентских выборах частично признанной Турецкой Республики Северного Кипра победил оппозиционный политик Туфан Эрхюрман. Об этом сообщает издание Kibris postasi.

По предварительной информации, Эрхюрман набрал 62,76% голосов. Он уже заявил, что при его правлении Северный Кипр продолжит координировать внешнюю политику с Турцией. Политика поздравил с победой турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

«Поздравляю Туфана Эрхюрмана. Надеюсь, что эти выборы <...> принесут пользу нашим странам и нашему региону», — заявил лидер Турции.

Он добавил, что Анкара продолжит защищать интересы и суверенитет Северного Кипра.

«Газета.Ru» публиковала рассказ россиянина, проживающего на Северном Кипре, о том, как изменилась жизнь в республике за последние годы, а также о том, почему он считает его последним островком демократии.

Ранее Эрдоган рассказал, кому выгоден конфликт на Украине.

