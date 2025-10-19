Избран новый президент Северного Кипра

На президентских выборах частично признанной Турецкой Республики Северного Кипра победил оппозиционный политик Туфан Эрхюрман. Об этом сообщает издание Kibris postasi.

По предварительной информации, Эрхюрман набрал 62,76% голосов. Он уже заявил, что при его правлении Северный Кипр продолжит координировать внешнюю политику с Турцией. Политика поздравил с победой турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

«Поздравляю Туфана Эрхюрмана. Надеюсь, что эти выборы <...> принесут пользу нашим странам и нашему региону», — заявил лидер Турции.

Он добавил, что Анкара продолжит защищать интересы и суверенитет Северного Кипра.

