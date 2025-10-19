На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ: Уиткофф и Кушнер в понедельник прибудут в Израиль

Kan: Уиткофф и Кушнер 20 октября прибудут в Израиль на фоне эскалации в Газе
Global Look Press

Американский посланник по урегулированию конфликта в секторе Газа Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер в понедельник, 20 октября, прибудут в Израиль. Об этом сообщает израильская гостелерадиокомпания Kan.

Визит Уиткоффа и Кушнера пройдет на фоне зафиксированного нарушения режима прекращения огня в палестинском анклаве.

В публикации отмечается, что американские представители приедут в Израиль, чтобы попытаться сохранить соглашение.

9 октября Трамп сообщил, что Израиль и ХАМАС подписали договоренности по первому этапу мирного плана по урегулированию в секторе Газа. Американский лидер пояснил, что это означает «очень скорое» освобождение всех заложников, а также отвод израильских войск к согласованным линиям. Прекращение огня вступило в силу на следующий день, 10 октября.

Утром 19 октября издание Times of Israel сообщило, что боевики радикального движения ХАМАС атаковали израильские силы в городе Рафах на юге сектора Газа. В ответ на это Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудары по этому району.

Ранее в США предрекли нарушение перемирия со стороны ХАМАС.

Война в Газе
