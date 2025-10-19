На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно о сборе подписей за выдвижение Трампа на Нобелевскую премию

Fox News: Израиль и США собирают подписи для выдвижения Трампа на премию мира
Evan Vucci/AP

Израильские и американские политики активно собирают подписи, чтобы номинировать президента Соединенных Штатов Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира в 2026 году. Об этом в эфире телеканала Fox News заявил председатель конгресса США Майк Джонсон.

«На самом деле мы со спикером кнессета [Амиром] Оханой объединили усилия для того, чтобы собрать как можно больше подписей других спикеров и глав парламентов свободного мира за выдвижение президента Трампа», — сказал Джонсон.

Он добавил, что американский лидер заслужил Нобелевку как никто другой.

10 октября Нобелевский комитет присудил премию мира лидеру оппозиции Венесуэлы Марие Корине Мачадо за «неустанную работу по защите демократических прав народа Венесуэлы и за ее борьбу за достижение справедливого и мирного перехода от диктатуры к демократии».

Одним из претендентов на премию был Трамп, но букмекеры оценивали его шансы в 3%. Политик с самого возвращения в Белый дом неоднократно говорил о своем желании завладеть наградой, а потому прикладывал усилия, чтобы предстать миротворцем.

При этом, по данным New York Post, американский лидер не намеревался получать премию в текущем году, рассчитывая больше на следующий.

Ранее в МИД РФ назвали Нобелевскую премию политическим инструментом.

