Зеленский встретится с лидерами Европы

Зеленский проведет встречу с лидерами Европы на тему закупок оружия США
Valentyn Ogirenko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе встретится с европейскими лидерами. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Центральной темой встречи станет финансирование программы «Перечень приоритетных потребностей Украины» (Prioritized Ukraine Requirements List, PURL).

16 октября министр обороны Украины Денис Шмыгаль сообщал, что обязательства союзников Киева по программе закупок американского оружия PURL, которые они предоставили в ходе переговоров в Брюсселе, составили $422 млн.

По его словам, украинская сторона получила обещания от нескольких стран по предоставлению двусторонней военной помощи, включая Швецию ($8 млрд), Чехию ($72 млн), Канаду ($20 млн), Португалию ($12 млн), а также от Финляндии без указания стоимости.

Он добавил, что Норвегия, Нидерланды, Канада и Исландия поддержали Киев в вопросе инвестиций в оборонно-промышленный сектор на общую сумму более $715 млн.

При этом ряд источников утверждает, что НАТО поставляет Киеву устаревшее вооружение времен Второй мировой войны.

Ранее Зеленский заявил, что Украина «никогда не стремилась к войне».

