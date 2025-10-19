Путина ждут в Юго-восточной Азии

Деловые круги и правительства стран Юго-Восточной Азии с нетерпением ждут визита президента России Владимира Путина. Особенно заинтересована в этом Малайзия, сказал в разговоре с РИА Новости председатель Делового совета «Россия-АСЕАН» Иван Поляков.

«Давно и бизнес, и политические лидеры стран АСЕАН выражают желание видеть нашего президента в своем регионе. По официальным каналам нам известно, что руководство Малайзии приглашало президента посетить страну в любом подходящем ему формате: будь то саммит АСЕАН, Восточноазиатский саммит или любое другое мероприятие», — сказал в разговоре с изданием Иван Поляков.

Он отметил, что в странах АСЕАН к президенту России относятся с большим почтением.

Саммит АСЕАН запланирован в Малайзии на 26–28 октября 2025 года.

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) существует с 1967 года и включает в себя 10 стран региона: Бруней, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд и Филиппины. Целями организации являются ускорение экономического роста, налаживание сотрудничества в сфере культуры и достижение социального прогресса. С начала этого года в АСЕАН председательствует Малайзия.

Ранее сообщалось, что Путин и Трамп приедут на саммит в Малайзию.