СМИ: Путин и Трамп приедут на саммит в Малайзию

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп, а также премьер Госсовета КНР Ли Цян поучаствуют в 47-м саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в октябре в Куала-Лумпуре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Bernama.

Участие политиков подтвердил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим. По его словам, бразильский президент Лула да Силва и его коллега из Южно-Африканской Республики Сирил Рамапоса тоже приедут в страну.

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) существует с 1967 года и включает в себя 10 стран региона: Бруней, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд и Филиппины. Целями организации являются ускорение экономического роста, налаживание сотрудничества в сфере культуры и достижение социального прогресса. С начала этого года в АСЕАН председательствует Малайзия.

Ранее малайзийский король побывал в Казани.