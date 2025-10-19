Спецпредставитель президента заявил, что идея тоннеля между РФ и США стала вирусной

Идея строительства тоннеля, соединяющего Чукотку и Аляску, завирусилась в Сети. Об этом заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на своей странице в соцсети Х.

«Тоннель Путин–Трамп, соединяющий Россию с Аляской, Евразией и Америкой, стал вирусным (около 2 млн просмотров). Трамп назвал его «интересным». Зеленскому он не понравился. Крупнейшие СМИ освещали это», — написал Дмитриев.

До этого спецпредставитель президента РФ опубликовал нарисованный от руки план строительства тоннеля между Чукоткой и Аляской. Он заявил, что проект тоннеля, соединяющего Россию и США, может быть реализован менее чем за восемь лет и позволит развивать совместные ресурсы двух стран. Его предварительная стоимость, не менее $8 млрд.

Местные жители на Аляске считают, что тоннель будет востребован.

Ранее сообщалось, что тоннель между Россией и США может быть в два раза длиннее тоннеля под Ла-Маншем.