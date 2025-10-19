На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Министр обороны ФРГ обвинил Россию в «ремилитаризации» одного региона

Глава МО ФРГ Писториус: Путин ремилитаризирует Арктику, мы противостоим угрозам
Пресс-служба Северного флота

Министр обороны Германии Борис Писториус обвинил Россию в якобы «ремилитаризации» Арктики и указал на растущие угрозы в этом регионе со стороны Москвы. Его слова передает немецкий таблоид Bild.

«[Президент России Владимир Путин] ремилитаризирует Арктику. Российский Северный флот представляет собой потенциальную угрозу коммуникациям и транспортным путям между союзниками по НАТО», — заявил Писториус.

По его словам, с помощью атомных подводных лодок Москва может достичь своих целей в Европе, утверждает министр.

«Мы противодействуем этой потенциальной угрозе с помощью прочного партнерства в области морской безопасности, которое также включает Канаду. Благодаря общей ситуационной осведомленности, совместным учениям наших военнослужащих и совместным проектам вооружения с общим обслуживанием и логистикой», — рассказал глава МО ФРГ.

3 февраля газета The Wall Street Journal писала о том, что Россия побеждает Соединенные Штаты в «битве за Арктику», и это напрямую влияет на американскую безопасность. Газета привела слова исполняющего обязанности директора Центра военных, стратегических и оборонных исследований Университета Калгари Роба Хьюберта о том, что растущая враждебность побуждает Россию и НАТО возобновить военное развертывание в регионе, поскольку это дает каждой стороне «выгодную территорию для нанесения удара».

Ранее в США рассказали о секретной военной базе России на «американской земле».

