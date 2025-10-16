На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Зеленский призвал говорить с Путиным на «языке давления»

Зеленский призвал мир говорить с Путиным на «языке давления»
true
true
true
close
Edgar Su/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский призвал мировое сообщество говорить с российским лидером Владимиром Путиным «на языке давления» и к «сильным решениям» в отношении Киева. Публикация появилась в его Telegram-канале.

Зеленский сообщил, что ВС РФ с начала осени «каждые сутки» наносят удары по энергетической инфраструктуре Украины.

«[Президент Владимир] Путин глух ко всему, что говорит мир, поэтому единственный язык, который он еще способен понять, – это язык давления. Давление санкциями, давление дальнобойностью. Могут быть сильные решения, которые помогут», — написал Зеленский.

По его словам, это зависит от США и Европы, чья сила напрямую влияет на длительность конфликта. Он указал на важность импульса от мира на Ближнем Востоке, поскольку «в Европе это тоже возможно».

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее Буданов посетовал, что ряд стран имеют «не совсем честное поведение» в отношении России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами