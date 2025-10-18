На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

ХАМАС обвинил Израиль в нарушении условий прекращения огня

ХАМАС счел решение Израиля по КПП «Рафах» нарушением соглашения о прекращении огня
true
true
true
close
Mahmoud Issa/Reuters

Решение премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху не открывать КПП «Рафах» нарушает соглашение о прекращении огня в секторе Газа, заявило палестинское радикальное движение ХАМАС. Об этом сообщает РИА Новости.

«Решение Нетаньяху не открывать погранпереход «Рафах» до дальнейшего уведомления является грубым нарушением пунктов соглашения о прекращении огня и невыполнением обязательств, которые он взял перед посредниками и гарантами», — сказано в заявлении организации.

Власти Израиля приняли решение не открывать 15 октября КПП «Рафах» на границе сектора Газа и Египта из-за нарушения ХАМАС обязательства по возвращению тел погибших заложников. Уточняется, что израильская сторона также ограничит поток гуманитарной помощи в анклав. В Израиль были переданы только четыре тела погибших заложников из 28.

9 октября президент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль и ХАМАС подписали договоренности по первому этапу мирного плана по урегулированию в секторе Газа. Американский лидер пояснил, что это означает «очень скорое» освобождение всех заложников, а также отвод израильских войск к согласованным линиям. Прекращение огня вступило в силу на следующий день, 10 октября.

Ранее лауреат Нобелевской премии мира похвалила Нетаньяху за действия в Газе.

Все новости на тему:
Война в Газе
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами