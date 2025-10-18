ХАМАС обвинил Израиль в нарушении условий прекращения огня

Решение премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху не открывать КПП «Рафах» нарушает соглашение о прекращении огня в секторе Газа, заявило палестинское радикальное движение ХАМАС. Об этом сообщает РИА Новости.

«Решение Нетаньяху не открывать погранпереход «Рафах» до дальнейшего уведомления является грубым нарушением пунктов соглашения о прекращении огня и невыполнением обязательств, которые он взял перед посредниками и гарантами», — сказано в заявлении организации.

Власти Израиля приняли решение не открывать 15 октября КПП «Рафах» на границе сектора Газа и Египта из-за нарушения ХАМАС обязательства по возвращению тел погибших заложников. Уточняется, что израильская сторона также ограничит поток гуманитарной помощи в анклав. В Израиль были переданы только четыре тела погибших заложников из 28.

9 октября президент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль и ХАМАС подписали договоренности по первому этапу мирного плана по урегулированию в секторе Газа. Американский лидер пояснил, что это означает «очень скорое» освобождение всех заложников, а также отвод израильских войск к согласованным линиям. Прекращение огня вступило в силу на следующий день, 10 октября.

