Канцлер ФРГ рассказал о впечатлении Зеленского от встречи с Трампом

Мерц: визит в США стал не тем, чего хотел Зеленский

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что визит президента Украины Владимира Зеленского к президенту США Дональду Трампу показал, насколько Киеву необходима европейская помощь. Его слова передает N-TV.

Мерц рассказал, что накануне вечером провел телефонный разговор с Зеленским.

«Этот визит — не то, чего хотел Зеленский. Думаю, я могу сказать это и здесь. Европа должна помогать тем более, что война может быть прекращена только при условии военной мощи Украины. Капитуляция Украины невозможна, поскольку в этом случае Россия нападет на следующую европейскую страну», — сказал канцлер.

Германия будет работать над поддержкой Украины финансово, политически и в военном отношении, добавил он.

По данным портала Axios, встреча Трампа с Зеленским в Вашингтоне была «непростой» для президента Украины, который ожидал, что она завершится передачей дальнобойных ракет и ракет ПВО в обмен на украинские БПЛА.

Их переговоры стали третьими в 2025 году. За день до нее американский лидер провел длительный телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным — они договорились о встрече в Будапеште.

Ранее в Раде заявили о недовольстве в офисе Зеленского встречей с Трампом.