Володин предложил своим подписчикам обсудить маркировку созданного ИИ контента

Володин запустил опрос о необходимости маркировки контента, сгенерированного ИИ
Depositphotos

Спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин запустил голосование о необходимости маркировки контента, созданного с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Законодатель опубликовал опрос в своем канале в мессенджере MAX.

Он отметил, что властям начало поступать большое количество обращений об активном применении ИИ для создания фотографий, видеороликов и текстов. При этом такой контент зачастую невозможно отличить от созданного человеком.

«Сгенерированный искусственным интеллектом продукт иногда используют в противоправных целях, а также для введения в заблуждение людей. Встает вопрос о маркировке контента, созданного ИИ. Предлагаю его обсудить», — добавил Володин.

Парламентарий предложил участникам опроса выбрать один из трех вариантов ответа на вопрос, требуется ли введение маркировки созданного с помощью ИИ контента — «ввести маркировку», «не нужно», «все равно». За первые 10 минут с момента публикации голосования большая часть пользователей выбрала первый вариант ответа.

16 октября заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов рассказал, что в РФ планируют разработать законопроект о блокировке сгенерированного ИИ деструктивного и шокирующего контента.

Ранее в Совете Федерации РФ предложили юридическое определение ИИ.

