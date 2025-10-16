В России собираются блокировать деструктивный ИИ-контент

В России планируется принять меры для блокировки созданного искусственным интеллектом деструктивного и шокирующего контента, соответствующий законопроект намерены разработать и рассмотреть в Госдуме. Об этом 360.ru рассказал зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

По словам депутата, он намерен разработать проект закона, который обозначит условия и требования к различным платформам, обязав их удалять ИИ-контент, вызывающий у аудитории агрессию, отвращение или ненависть. Такой шаг он назвал крайне важным с учетом того, что сегодня в интернете наблюдается «лавинообразный» рост таких «синтетических» публикаций, а люди часто не могут отличить настоящие видео от созданных нейросетью. Все это создает риск манипулирования сознанием аудитории, подчеркнул Свинцов.

Помимо требований к платформам обнаруживать и удалять такой контент, предполагается в будущем установить штрафы за отсутствие такой работы. При этом Свинцов подчеркнул, что регулирование должно проводиться системно, поэтому одних штрафных санкций в данном случае будет недостаточно.

До этого депутат заксобрания Петербурга Павел Крупник обратился в Роскомнадзор с просьбой ввести обязательную маркировку контента, созданного или измененного при помощи технологий искусственного интеллекта. Это должно затронуть аудио, видео и обычные изображения, заявил депутат. По его мнению, это важно, так как при злом умысле подобный контент может стать инструментом для провоцирования негативной реакции общества.

Ранее сообщалось, что в РФ начнут оперативно блокировать противоправный контент с помощью ИИ.