СМИ: Трамп после разговора с Путиным захотел надавить на Украину

Президент США Дональд Трамп отказался от идеи давления на Россию, предпочитая в большей степени оказывать влияние на Киев. Об этом пишет газета The Wall Street Journal, анализируя итоги встречи Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским и разговора американского президента с его российским коллегой Владимиром Путиным.

«Внутри администрации чиновники отметили нежелание Трампа давить на Путина, который пока не проявляет особого интереса к уступкам, необходимым для заключения сделки. Белый дом оказывает большее давление на Киев, чем на Москву, отметил один из чиновников администрации», — говорится в сообщении издания.

По словам бывшего помощника госсекретаря США по делам Европы Дэниела Фрида, существуют инструменты, позволяющие усилить давление на Москву в экономическом и военном плане, однако Трамп их не использует.

На этом фоне администрация президента США склоняется к дипломатии. Как пишет WSJ, Штаты планируют провести больше встреч с Россией на более низком уровне, чем до переговоров на Аляске.

Встреча Дональда Трампа с Зеленским в Вашингтоне 17 октября была «непростой», а в некоторые моменты «довольно эмоциональной», выяснил Axios. По информации CNN, разговор двух президентов был «напряженным, откровенным и порой неловким». После переговоров Зеленскому пришлось проводить пресс-конференцию за забором – вне территории Белого дома. Украинский лидер «еле держал себя в руках», но поделился некоторыми итогами беседы, которая длилась около 2,5 часа. В частности, он согласился с предложением Трампа прекратить боевые действия на текущей линии соприкосновения. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Зеленский хочет продолжить уговаривать Трампа передать ракеты Tomahawk.