Пакистан и Афганистан договорились продлить режим прекращения огня

Пакистан и Афганистан достигли соглашения о пролонгации действующего перемирия до завершения намеченных переговоров в Дохе. Об этом пишет Reuters.

Информацию агентство получило от трех источников в пакистанских службах безопасности и одного источника, связанного с афганским движением «Талибан» (движение внесено РФ в список террористических организаций).

«В пятницу Пакистан и Афганистан пришли к согласию продлить 48-часовое прекращение огня до завершения запланированных встреч в Дохе», — сообщает агентство Reuters.

Как стало известно от источников, пакистанская делегация уже находится в Дохе, в то время как прибытие представителей Афганистана в столицу Катара ожидается в субботу, 18 октября.

Афганистан и Пакистан на протяжении шести дней бомбили друг друга, захватывали блокпосты и объявляли о своих «победах», пока 15 октября не договорились о 48-часовом перемирии и разрешении конфликта с помощью диалога. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп заявил, что с конфликтом между Пакистаном и Афганистаном придется подождать.