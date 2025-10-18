Зеленский улетел из США ни с чем, но назвал встречу с Трампом «продуктивной»

Украинский лидер Владимир Зеленский покинул США «ни с чем» после провальной встречи с президентом Дональдом Трампом, однако при этом назвал встречу «продуктивной». Об этом пишет телеканал CNN.

«А Зеленский, похоже, ушел ни с чем, назвав встречу «продуктивной», но отказавшись от дальнейших комментариев по поводу Tomahawk», — говорится в сообщении телеканала.

Как напоминает CNN, Зеленский отправлялся в Вашингтон в надежде получить крылатые ракеты большой дальности Tomahawk, которые, по его мнению, могут нанести «решающий удар по военной экономике Кремля».

Визит Зеленского в Вашингтон 17 октября ознаменовался третьей встречей главы Украины с президентом США в 2025 году, которая продлилась чуть больше двух с половиной часов. Ей предшествовал продолжительный телефонный разговор лидеров США и России, по итогам которого была достигнута договоренность о проведении личной встречи в Будапеште. Аналитики полагают, что теперь характер визита Зеленского приобретает новую окраску: в Киеве выражают обеспокоенность тем, что предстоящие переговоры между Трампом и президентом России Владимиром Путиным могут оказать влияние на решения Соединенных Штатов относительно объемов и направлений военной помощи Украине. Детали — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России заявили, что Зеленский мог ударить Tomahawk по Европе.