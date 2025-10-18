На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Колумбии атаковали посольство США

Diario Del Sur: протестующие атаковали посольство США в Боготе стрелами и СВУ
Sergio Acero/Reuters

Колумбийские протестующие атаковали посольство США в Боготе стрелами, взрывчаткой и зажигательными устройствами. Об этом пишет Diario Del Sur.

При нападении были ранены четверо полицейских — в них попали стрелы. Жители соседних с посольством домов жалуются, что их окна забросали камнями. Часть участников атаки скрыла свои лица капюшонами. Предполагается, что среди протестующих были представители коренных народов, съезд которых проходил в колумбийской столице.

Мэр Боготы Густаво Кинтеро осудил насильственную акцию и отметил, что в 2025 году в Боготе прошло более 1400 акций протеста, однако только в 4% случаев для их разгона потребовалось применение силы. Журналисты отмечают, что до недавнего времени протесты в Колумбии носили мирный характер.

До этого президент Колумбии Густаво Петро назвал США и Европу очагами международной наркоторговли. Также Петро отметил, что действия американских военных в регионе носят несоразмерный характер.

Ранее на Кубе предупредили об угрозе войны в Карибском море.

