В Европе рассказали, почему Зеленского никто не встретил в аэропорту в США

Представители США не встретили украинского лидера Владимира Зеленского в аэропорту, когда тот прилетел в Штаты на встречу с президентом Дональдом Трампом, это признак того, что американцы не передадут ракеты Tomahawk Киеву. Об этом в соцсети Х профессор Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

«Американцы в аэропорту Зеленского не встречали. Вместо этого его встретил (руководитель Офиса Зеленского Андрей. — «Газета.Ru») Ермак и его собственный экипаж. Это веский признак того, что Tomahawk не будет. США и Россия могут отступить от края пропасти ядерного Армагеддона», — подчеркнул он.

Визит Зеленского в Вашингтон 17 октября ознаменовался третьей встречей главы Украины с президентом США в 2025 году, которая продлилась чуть больше двух с половиной часов. Ей предшествовал продолжительный телефонный разговор лидеров США и России, по итогам которого была достигнута договоренность о проведении личной встречи в Будапеште. Аналитики полагают, что теперь характер визита Зеленского приобретает новую окраску: в Киеве выражают обеспокоенность тем, что предстоящие переговоры между Трампом и президентом России Владимиром Путиным могут оказать влияние на решения Соединенных Штатов относительно объемов и направлений военной помощи Украине. Детали — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Британии заявили о начале конца Зеленского из-за изменения позиции Трампа по Tomahawk.