В Британии заговорили об окружении всех сил ВСУ в Донбассе

ВС России могут окружить все украинские силы, которые находятся в Донбассе. Такую оценку сложившемуся положению на фронте дал британский военный аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале.
«Российские войска могут окружить все оставшиеся в Донбассе украинские силы в двух городах — Славянске и Краматорске. Таким образом будет создан не маленький, а огромный котел для всей украинской армии, которая держится в Донбассе», — отметил он.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что специальная военная операция будет продолжаться до выполнения всех поставленных целей.
По его словам, Россия готова перевести процесс в русло дипломатии, если будет такая возможность.
Он добавил, что российские военные делают все для обеспечения интересов и безопасности страны. Военные ВС РФ знают, что у них есть потенциал и есть все необходимые возможности, сказал официальный представитель Кремля.
Ранее Путин заявил, что удары по российским мирным объектам не помогут Украине.