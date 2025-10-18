Аналитик Меркурис: ВС РФ могут создать котел, окружив все силы ВСУ в Донбассе

ВС России могут окружить все украинские силы, которые находятся в Донбассе. Такую оценку сложившемуся положению на фронте дал британский военный аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале.

«Российские войска могут окружить все оставшиеся в Донбассе украинские силы в двух городах — Славянске и Краматорске. Таким образом будет создан не маленький, а огромный котел для всей украинской армии, которая держится в Донбассе», — отметил он.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что специальная военная операция будет продолжаться до выполнения всех поставленных целей.

По его словам, Россия готова перевести процесс в русло дипломатии, если будет такая возможность.

Он добавил, что российские военные делают все для обеспечения интересов и безопасности страны. Военные ВС РФ знают, что у них есть потенциал и есть все необходимые возможности, сказал официальный представитель Кремля.

Ранее Путин заявил, что удары по российским мирным объектам не помогут Украине.