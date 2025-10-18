На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Британии заговорили об окружении всех сил ВСУ в Донбассе

Аналитик Меркурис: ВС РФ могут создать котел, окружив все силы ВСУ в Донбассе
true
true
true
close
Станислав Красильников/РИА Новости

ВС России могут окружить все украинские силы, которые находятся в Донбассе. Такую оценку сложившемуся положению на фронте дал британский военный аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале.

«Российские войска могут окружить все оставшиеся в Донбассе украинские силы в двух городах — Славянске и Краматорске. Таким образом будет создан не маленький, а огромный котел для всей украинской армии, которая держится в Донбассе», — отметил он.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что специальная военная операция будет продолжаться до выполнения всех поставленных целей.

По его словам, Россия готова перевести процесс в русло дипломатии, если будет такая возможность.

Он добавил, что российские военные делают все для обеспечения интересов и безопасности страны. Военные ВС РФ знают, что у них есть потенциал и есть все необходимые возможности, сказал официальный представитель Кремля.

Ранее Путин заявил, что удары по российским мирным объектам не помогут Украине.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами