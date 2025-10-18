На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Зеленский поблагодарил Трампа четыре раза за встречу

Зеленский в ходе переговоров в Белом доме поблагодарил Трампа четыре раза
true
true
true
close
Jonathan Ernst/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с американским коллегой Дональдом Трампом в Белом доме поблагодарил его в общей сложности четыре раза. Онлайн-трансляцию встречи вел телеканал Fox News на YouTube.

Так, в начале встречи украинский политик поблагодарил Трампа за приглашение. Далее Зеленский поблагодарил президента США за предоставленную ранее возможность встретиться с представителями крупных американских энергокомпаний, которые готовы помочь Украине.

Кроме того, завершая свою речь, лидер Украины сказал Трампу «спасибо» еще два раза.

Предыдущие переговоры президентов США и Украины проходили в Белом доме 18 августа. Тогда в ходе беседы украинский лидер выразил благодарность Трампу за работу над трехсторонней встречей с участием президента России Владимира Путина. Всего, по подсчетам телеканала NBC, Зеленский поблагодарил главу Белого дома «более десятка раз».

Ранее украинский политик рассказал, как Зеленский получил прозвище «граф Дякула».

Переговоры о мире на Украине
