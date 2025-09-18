На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Украинский политик рассказал, как Зеленский получил прозвище «граф Дякула»

Экс-депутат Царев: прозвище граф Дякула перешло от Порошенко к Зеленскому
Gleb Garanich/Reuters

Прозвище «граф Дякула» перешло от экс-президента Украины Петра Порошенко к нынешнему украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Об этом aif.ru заявил бывший депутат Верховной рады Олег Царев.

«Так в свое время называли Порошенко за то, что тот часто говорил «спасибо». Зеленский же недавно отметился «благодарностями»», — подчеркнул он.

Речь идет о недавней повторной встрече украинского лидера с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Тогда Зеленский за первые 10 секунд разговора с американским лидером «спасибо» четыре раза.

До этого Зеленский поблагодарил короля Великобритании Карла III за упоминание важности поддержки Киева во время речи на государственном банкете с участием американского лидера Дональда Трампа и его супруги Мелании.

Зеленский заверил, что Украина «высоко ценит непоколебимую и принципиальную позицию Соединенного Королевства».

Ранее первая леди США и жена короля Британии появились в платьях цветов флага Украины.

